Liverpool-Fiorentina del 2009 vince l'Archivi Polverosi Cup: l'ultima puntata della stagione

vedi letture

Puntata finale della stagione di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove termina il viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi quasi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini hanno celebrato la partita vincente della "Archivi Polverosi Cup" con i tifosi che hanno scelto Liverpool-Fiorentina finita 2-1 per i viola in Champions League nella stagione 2009-2010.

Cesare Prandelli, mister di quella strepitosa Fiorentina, ha ricordato così quella vittoria: "Giocammo due gare fantastiche, anche se al Franchi giocammo meglio. Mi ricordo che mancava il Gila all'andata, c'era il dibattito su chi avrebbe giocato o meno, io avevo le idee ben chiare. Giocammo con Mutu e Jovetic vicini e così sorprendemmo il Liverpool. Anche Benitez disse "Cosa vi siete inventati?".

Un altro grande protagonista di quella vittoria fu Alberto Gilardino, che intervenuto con un messaggio nel corso della puntata, ha dichiarato: "Di quella serata ho un ricordo che mi porto ancora dentro così come se lo portano dentro i tifosi viola. È stato l'apice della Fiorentina della Champions. In quello stadio, con così tanti tifosi al seguito, per me è stata una serata indimenticabile".

Infine anche Sebastien Frey, portiere simbolo di una Fiorentina bellissima, ha raccontato: "Penso che in quella partita abbiamo toccato il tetto d'Europa, considerando che il Liverpool era una delle squadre più importanti del continente. Arrivavamo da un 2-0 in casa in cui tutta la gente scoprì Stefan Jovetic che realizzò una doppietta, mentre ad Anfield ricordo il freddo, la pioggia, il classico clima inglese. Tutto è stato speciale: nel nostro destino quella partita doveva andare così".

Potete trovare tutte le interviste e il racconto dettagliato di quel Liverpool-Fiorentina nell'ultima puntata di "Archivi Polverosi" cliccando sul video oppure ascoltando il podcast.