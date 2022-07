ZURKOWSKI, Italiano vuole verificarlo più a fondo

Il destino del centrocampista Szymon Zurkowski appare più che mai in bilico e, scrive il Corriere dello Sport, terrà banco ancora per qualche giorno. Per via dell’infortunio avuto a Moena, tecnico e società non hanno potuto valutarlo appieno e come volevano. Nelle prossime tre amichevoli, scrive il quotidiano, sarà testato con continuità. L’Empoli è ancora in cima alla lista sul suo conto in caso di uscita, ma c’è anche il Bologna.