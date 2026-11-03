Zetti: "Questa non è una squadra morta, i giocatori l'hanno capito"

Il giornalista, Cosimo Zetti, ha scritto un editoriale su La Nazione con cui ha commentato il trionfo per 4-2 conquistato dalla Fiorentina ieri pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani: "Non possiamo ancora parlare di svolta, ma senza dubbio si tratta di una bella iniezione di fiducia. Stavolta c’era solo da vincerla, di riffa o di raffa, con le buone o le cattive, sporca o pulita. Non importa come, vedetela come vi pare, bastava cambiare marcia e tornare a casa con i tre punti. Perché spesso l’autostima può aiutare più della tattica e degli allenamenti, ti può dare quella spinta e quella consapevolezza in più che in gara si trasformano in concentrazione, compattezza e cattiveria.

Questa non è una squadra morta, questa è una squadra che ha delle potenzialità. E c’è l’impressione che i giocatori abbiano finalmente preso coscienza della situazione. Sì, è ossigeno puro, una bella boccata salvavita, soprattutto ora, in vista della partita contro una Juventus tutt’altro che irresistibile".