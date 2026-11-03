FirenzeViola Date spazio a questo Pedro! Pochi minuti, tanta qualità e un assist da campione

Pedro è il giocatore di movimento della Fiorentina con meno minuti disputati dall'inizio della stagione. L'assist di ieri per chiedere maggiore spazio

13 minuti più recupero per indurre i tifosi della Fiorentina a chiedersi: perché Pedro Gonçalves non può giocare più di brevi scampoli di partita? Il portoghese, contro il Sassuolo, alla prima palla toccata ha fornito l'assist al bacio che ha permesso ai viola di tornare in vantaggio grazie al gol di Mastantuono. Pochi minuti, pochi palloni toccati, ma tanta tanta qualità messa a disposizione dei compagni.

Meglio di uno smartphone

Paolo Vanoli lo ha definito un esempio per tutti, dichiarando che ai giovani compagni ha consigliato di osservarlo bene anziché perdere tempo a guardare il cellulare. Non solo. Dopo i tre minuti giocati contro l'Atalanta "si è allenato ancora più forte", evidentemente non abbastanza per conquistare un posticino in una Fiorentina che nel primo tempo aveva lasciato attoniti per la pochezza mostrata.

Un assist per candidarsi in vista della Juventus

Tra i giocatori di movimento che non provengono dal settore giovanile, Pedro continua a essere quello meno impiegato, solo 161 minuti totali in tutte le competizioni, con un gol in Coppa Italia e l'assist preziosissimo di ieri sera. E se all'inizio la questione poteva essere solo atletica, adesso è evidente come per Vanoli il suo ruolo ibrido sia un punto di squilibrio e non di forza tale da non considerarlo come un potenziale titolare. In ogni caso, almeno contro il Sassuolo l'idea di mandarlo in campo con qualche minuto d'anticipo rispetto alla partita contro gli uomini di Sarri, ha dato i suoi frutti e portato la squadra alla vittoria. Chissà se basterà per vederlo qualche minuto in più contro la Juventus. Intanto lui s'allena, più forte.