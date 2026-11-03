Calabrese: "Dopo tanto tempo una vittoria da squadra. Che bello"

Su la Repubblica (ediz. Firenze) è presente un pezzo di opinione a cura del giornalista Giuseppe Calabrese, a proposito del 4-2 ottenuto dalla Fiorentina col Sassuolo: "Finalmente una vittoria. È presto per esaltarsi troppo, però per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo visto una squadra. Concetto che va al di là dei tre punti fondamentali portati via da Reggio Emilia. E che poco ha a che fare con la qualità dei cambi che Vanoli ha messo in campo nel secondo tempo. Questa è una vittoria di crescita.

Una Fiorentina finalmente se stessa, libera dalle tensioni, che gioca a calcio per divertirsi, bella nell’entusiasmo della sua giovane età (media) e imprendibile nel talento dei suoi giocatori. Il progetto sembra che inizi a germogliare e la prossima partita, quella con la Juventus, ci dirà se la vittoria straripante contro il Sassuolo è stata solo un gioco di paglia o l’inizio di una nuova avventura. Certo che però è stato bello vincere così. La prima rete di Laurienté ci aveva disorientati ma in campo nessuno ha mai perso di vista la partita. Trascinati da Mastantuono i viola hanno trovato al forza per ribaltare tutto. E quel guizzo di Pellegrino alla fine del primo tempo è stato la scintilla che ha fatto partire tutto. Da lì in poi non c’è stata più storia".