Live Sassuolo-Fiorentina 2-4, poker in casa del Sassuolo: i viola tornano a vincere in campionato!

20.27- Si chiude così la nostra diretta testuale, restate connessi per voci e notizie dal campo.

96'- Termina qui il match, la Fiorentina dopo cinque partite torna a vincere in campionato e lo fa con un 4-2 in casa del Sassuolo.

93'- Poker della Fiorentina!! Ancora Pedro Gonçalves a dare l'avvio all'azione. Pallone imbucato sulla destra per Ndour che a sua volta pesca liberissimo sul secondo palo Valdepenas, che a porta vuota insacca il 4-2.

92'- Beto ad un passo dal gol del definitivo ko. Gran palla ancora di Pedro Gonçalves che dalla destra trova in area l'attaccante viola, bravo a controllare con il petto e sfortunato nel trovare il muro neroverde sulla sua conclusione.

90'- Saranno 5 i minuti di recupero.

89'- Cambio anche nella Fiorentina con Valdepenas che entra al posto di Mastantuono.

89'- Cambio nel Sassuolo, esce Esposito ed entra Kulla.

88'- Altro tentativo di combinazione tra Pedro Gonçalves e Mastantuono, che stavolta in area non riesce a controllare.

85'- Ci prova anche Beto, servito da Joao Mario, l'ex Everton dal limite dell'area calcia però alto sopra la traversa.

84'- Altra imbucata di qualità di Pedro Gonçalves per Mastantuono che in area di rigore prova a servire Beto ma si vede rimpallare il cross.

83'- Lancio di Berardi per Esposito che prova di prima a metterla di prima in area. Chiude bene la difesa viola.

79'- La Fiorentina è di nuovo in vantaggio!!! Grande azione viola costruita sulla sinistra da Joao Mario, bravo a cercare Pedro Gonçalves che ha sua volta dal limite dell'area scarica su Mastantuono che di prima, con il mancino, batte Turati sul primo palo.

77'- Cambio anche nel Sassuolo con Walukiewicz e Doig che hanno lasciato il posto a Cinquegrano e Obrador.

77'- Doppio cambio per la Fiorentina, escono Pellegrino e Brescianini ed entrano Beto e Pedro Gonçalves.

76'- Intercetta il corner Oulai che prova a ripartire ma viene fermato con un fallo.

76'- Altro angolo del Sassuolo, il terzo consecutivo di fatto regalato da un brutto controllo di Joao Mario.

73'- Destro da fuori di Bakola respinto in angolo dalla difesa gigliata.

71'- Provano a combinare al limite dell'area del Sassuolo Mastantuono e Pellegrino, libera la difesa neroverde.

68'- Convalidato il gol del pareggio del Sassuolo.

67'- Controllo VAR per un possibile tocco di mano di Lauriente.

65'- Pareggio del Sassuolo. Lauriente servito in area di rigore da Matic, prima cade poi si rialza, supera Jimenez e calcia forte sul secondo palo battendo De Gea.

63'- Cambi nella Fiorentina, escono Fagioli e Njie ed entrano Oulai e Gnonto.

62'- Mastantuono ad un passo dal 3-1! Ripartenza in solitaria dell'argentino che si fa tutto il campo, arriva in area, calcia con il suo mancino ad incrociare ma trova il miracolo di Turati che con la punta delle dita devia in angolo.

61'- Ripartenza Fiorentina con un cambio di gioco di Brescianini per Mastantuono intercettato dalla copertura efficace di Doig.

59'- Cambio nel Sassuolo, esce Adzic ed entra Bowie.

58'- Occasione viola! Grande giocata personale di Joao Mario che parte sulla sinistra arriva al limite dell'area di rigore e calcia alto non di molto sopra la traversa.

56'- Verticalizzazione di Brescianini che non trova compagni e termina tra i guantoni di Turati.

53'- Prova ad andare via sulla destra Mastantuono ma finisce per portarsi il pallone sul fondo.

50'- Vantaggio della Fiorentina! Iniziativa personale di Njie che si accentra e calcia con il destro a giro lasciando di sasso Turati e siglando la rete del 2-1.

48'- Iniziativa di Lauriente sulla sinistra, saltato Jimenez e cross messo in mezzo bloccato in tuffo da De Gea.

46'- Iniziato il secondo tempo del Mpaei Stadium!

45'- Cambio nel Sassuolo, esce Sulemana ed entra Bakola.

----INTERVALLO----

48'- Termina qui il primo tempo.

47'- Pareggio della Fiorentina! Grandissimo gol di Pellegrino che da vero centravanti, servito da Njie, si gira in area piccola e con il destro batte Turati.

45'- Saranno due i minuti di recupero.

44'- Ammonito anche Njie per fallo su Walukiewicz, gara che si sta innervosendo.

42'- Ammonito Dragusin per un fallo ai danni di Lauriente.

41'- Tiro cross di Joao Mario dalla sinistra e pallone che termina sul fondo.

40'- Ammonito Sulemana per fallo su Jimenez.

38'- Bella iniziativa sulla sinistra di Njie che entra in area di rigore e mette il pallone in mezzo senza però trovare alcun compagno.

36'- Mastantuono cerca con un traversone dalla destra di pescare in area Pellegrino, il suo pallone però termina sul fondo.

35'- Traversone di Doig imbeccato da Berardi, palla che arriva sul primo palo e viene bloccata a terra da De Gea.

32'- Gioco fermo per una botta al piede subita da Berardi.

29'- Angolo calciato da Mastantuono e respinto dalla difesa del Sassuolo.

29'- Ancora Fiorentina, serpentina centrale di Mastantuono che viene fermato al limite dell'area. Sul pallone però arriva Njie che calcia verso la porta trovando una deviazione che porta ad un corner.

28'- Prova a reagire subito la Fiorentina. Punizione in trequarti offensiva sul piede di Mastantuono che col mancino calcia al lato della porta di Turati.

25'- Sassuolo in vantaggio. Lancio di Esposito per Lauriente che a tu per tu con De Gea batte lo spagnolo con il destro e sigla l'1-0.

21'- Angolo respinto dalla difesa del Sassuolo.

20'- Punizione in rrequarti offensiva calciata dalla Fiorentina in area di rigore e angolo conquistato.

19'- Conclusione altissima di Esposito che ha provato a rendersi pericoloso dalla distanza.

17'- Momento di stallo del match, tanti duelli in mezzo al campo e poche occasioni pulite da entrambe le parti.

14'- Colpo di testa di Pellegrino dal limite dell'area di rigore del Sassuolo bloccato senza problemi da Turati.

12'- Pallone insidioso in area di Matic a cercare Esposito, fa buona guardia Dragusin che allontana ogni pericolo.

9'- Prova ancora l'iniziativa personale Mastantuono che sfida tutta la difesa neroverde e finisce per perdere la palla.

6'- Fiorentina ad un passo dal vantaggio! Jimenez lancia in area Mastantuono che con il destro sfiora il palo alla destra di Turati.

5'- Cross di Lauriente in area di rigore bloccato senza problemi in uscita da De Gea.

3'- Imbucata di Matic per Doig sulla sinistra, terzino neroverde però lasciato in fuorigioco salla difesa viola.

1'- Fischio d'inizio arrivato. È cominciata Sassuolo-Fiorentina!

18.28- Squadre in campo, a breve inizierà il match!

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Satalino, Muric, Ghion, Bowie, Kulla, Caleta-Car, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini.Allenatore: Alberto Aquilani

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Croci, Beldenti, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli

Pochi minuti al calcio d'inizio di Sassuolo-Fiorentina. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, mentre su Radio FirenzeViola la consueta radiocronaca dal Mapei Stadium con ampio pre e post. Su FirenzeViola.it, come sempre, la live testuale con notizie e voci dal campo.