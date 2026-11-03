Poesio: "Ora Vanoli rischi e metta Fagioli, Oulai e Gonçalves"

Il giornalista, Ernesto Poesio, ha scritto un editoriale sul Corriere Fiorentino a proposito della vittoria viola a Reggio Emilia: "Di sicuro contro la Juventus servirà ben altra attenzione difensiva per non rischiare di venire trafitti a ogni azione. Gol come quello subito da Laurenté nel primo tempo, con l’errore clamoroso di Fagioli seguito da quelli di Dragusin e perfino di De Gea titubante in uscita, rischiano di vanificare qualsiasi tentativo di risalita e tagliare le gambe a una squadra che appare spesso svagata, superficiale, tremendamente fragile. [...] L'ex centrocampista bianconero ancora una volta ha dimostrato i propri limiti in una posizione in cui invece Oulai appare molto più a suo agio. Forse il modo migliore di difenderlo da parte di Vanoli potrebbe essere quello di rimetterlo nella sua posizione naturale, la mezzala dove non a caso ha giocato in Nazionale, in un centrocampo dove appare veramente difficile non vedere anche Pedro Gonçalves.

D’altronde questa Fiorentina costruita da Paratici non sembra conoscere mezze misure. Meglio allora accettare il rischio e provare a mettere in campo tutta la qualità offensiva che giocare coperti alla ricerca di un equilibrio che non sembra essere nel dna di questa Fiorentina. Forse la prova più difficile per Paolo Vanoli".