Polverosi: "Finalmente una reazione. Crisi superata? Molta calma"

Il giornalista, Alberto Polverosi, ha commentato la vittoria di ieri della Fiorentina contro il Sassuolo con un fondo sul Corriere dello Sport - Stadio: "Tutta la qualità, tutta la tecnica, tutta la bellezza che la Fiorentina immaginava di possedere all’inizio della stagione si è materializzata nell’ultimo quarto d’ora di Reggio Emilia, quando Vanoli ha intuito che quello era il momento e che non poteva farlo passare. [...] Quanto meno si comincia a vedere la capacità di reagire di questa squadra. E si comincia a vedere anche l’idea dell’allenatore. Col Como aveva schierato i quattro in attacco (Mastantuono, Gonçalves, Njie più Pellegrino), la Viola aveva creato tanto, ma subìto di più e perso, così aveva giustamente pensato a riequilibrarla con un centrocampista in più e un attaccante in meno.

Ma Vanoli sa che la migliore risorsa della Fiorentina sta in quella batteria di esterni e trequartisti e a Reggio Emilia lo ha dimostrato. Crisi superata? Calma, molta calma. Il Sassuolo di questo periodo (come il Venezia di metà settembre) non è l’avversario ideale per stabilirlo, troppo fragile come dimostrano i suoi recenti disastri. Magari la Juve domenica sera può dare un’idea più precisa sul vero stato dei viola".