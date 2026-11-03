Moviola, sufficienza piena per l'arbitro Marcenaro: tutti gli episodi

Moviola, sufficienza piena per l'arbitro Marcenaro: tutti gli episodiFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente la moviola di Sassuolo-Fiorentina. Voto 6 all’arbitro Matteo Marcenaro, sempre in controllo: 27 falli fischiati, 5 ammoniti. Niente fallo di mano da parte di Laurienté innescato da Matic, il Var stabilisce che non c’è tocco.

Non c’è rigore sulla respinta di braccio di Bakola dopo il tiro di Beto in quanto è attaccato al corpo. Nessuna situazione fallosa sulla rete dell’1-1, nel contatto tra Pellegrino e Candé sembra più quest’ultimo che va verso l’avversario con la gamba sinistra. Infine è in gioco Laurienté sulla rete dell’1-0: viene tenuto in gioco sicuramente da Viery, ma anche da Dragusin. 