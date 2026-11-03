FirenzeViola Njie all'insegna della continuità. E della "telefonata" per esultare

L'esterno Alieu Njie è sbocciato, nella Fiorentina dei tanti giovani talenti che hanno ancora tutto da dimostrare. L'ex granata sta mettendo nero su bianco le sue qualità (subito mostrate) alle quali sta unendo la concretezza dei gol. Per due gare di seguito è infatti andato in gol e realizzato un assist. Numeri importanti che non si vedevano infatti dai tempi di Mutu e Ljajic, unici viola a riuscirci precedentemente.

L'esultanza della telefonata

Ieri sera ha inoltre sfoggiato una nuova esultanza, oltre all'abbraccio con compagni e panchina, quella del telefono. "L'ho visto fare su YouTube da un giocatore che però non posso nominare" ha detto a Dazn. Chi? Da De Ketelaere a Sergio Ramos e Gabriel Jesus. In realtà il gesto della cornetta è stato reso famoso nel tennis da Djokovic come sfottò al suo "rivale" Ben Shelton che lo aveva inventato per dire "sono connesso", imitato anche da Musetti. Difficile dire se si è ispirato ad uno di loro.

La formula del riscatto

"La Fiorentina ha fatto un affare prendendo Njie" ha approvato Vincenzo Italiano che avrebbe voluto il giocatore al Besiktas. La società viola in estate ha anticipato il Crystal Palace, come ha ricordato recentemente anche lo stesso Njie, mettendo sul piatto 20 milioni per il Torino che scatteranno al primo punto di febbraio (16 la parte fissa compreso il prestito e 4 di bonus); il giocatore è arrivato infatti in prestito obbligatorio alla condizione detta, praticamente a titolo definitivo per dirla alla Paratici.