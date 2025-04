Zazzaroni sul caos rinvii: "Sono Buzzi, il responsabile dei calendari di Serie A"

vedi letture

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul quotidiano ironizza dopo quanto accaduto in Serie A tra rinvii e polemiche, provando ad immedesimarsi in Andrea Buzzi, il responsabile dei calendari. Zazzaroni scrive: "In cosa consiste il mio lavoro? Ricevo offese da presidenti e allenatori quando sono obbligato a programmare o spostare partite a causa di impedimenti di varia natura: rinvii o eventi tragici come la morte del Papa. Ogni tanto si mettono pure i televisivi a rompermi i device: hanno esigenze di palinsesto e spendono un botto per i diritti. Insomma, sono il sedere più esposto di via Rosellini dopo quello di Luigi De Siervo, l’ad, il capo. L’anno scorso - lo ricorderete - dovetti trovare un buco per Atalanta-Fiorentina, gara che era stata rinviata per la morte di Joe Barone. Non potete immaginare le critiche di traverso, nonostante valesse poco per la classifica... Da qualche tempo, con il calendario che non prevede vuoti (grazie alle bulimiche Uefa e Fifa) la quota delle offese al sottoscritto, a mamma e consanguinei è aumentata in modo esponenziale. Negli ultimi tre giorni a tutti i Butti d’Italia sono fischiate più volte le orecchie”.

Poi aggiunge: "I presidenti non sono tutti come Giulini che con grande sensibilità ha aiutato la Fiorentina ad allenarsi. Molti di loro sono bestie assetate di sangue, il mio, quando sentono l’odore acre del possibile svantaggio; bestie capaci di smuovere ministri, sottosegretari e affini! Non voglio usare la metafora di Conte, ma credo di essere stato chiaro sul fondoschiena. Così va l’Italia del calcio”.