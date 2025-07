FirenzeViola La Fiorentina si presenta, Pioli: "So che qui posso emozionarmi ancora"

vedi letture

22.09 - Le parole dei calciatori.

Il dg Alessandro Ferrari prende il microfono per far salutare al presidente Rocco Commisso, attualmente negli Stati Uniti, tutti i tifosi presenti: "Voglio ringraziare a tutti, anche i nuovi arrivati. Siamo contenti che il mister Pioli ha deciso di venire alla Fiorentina e sono contento del nuovo mister della Femminile. Questo spero che sarà il miglior anno della mia gestione. Ringrazio chi è al Viola Park e chi ci sta guardando a casa. Grazie a tutti e ci vediamo a settembre".

De Gea: "Sono prontissimo. Oggi mi son sentito bene durante l'allenamento. Penso che tutti insieme, noi e voi, faremo una grande stagione".

Dodo: "Sono tornato carico dopo la vacanza pagata da Moise (scherza, ndr). Son contento di aver trovato tanti amici, adesso dobbiamo fare una grande stagione".

Moise Kean: "Sono motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre aiutato e adesso darò il meglio per la Fiorentina".

Luca Ranieri: "Non vedevamo l'ora di ricominciare, l'abbiamo fatto già al massimo oggi. Ma va bene così, bisogna lavorare duro e sudare ogni giorno".

Edin Dzeko: "Buonasera a tutti, è bello vedervi così tanti. Le prime ore sono state belle, ho conosciuto lo staff e i ragazzi. Sono felice di tornare in Italia, in un grande club e in una bellissima città come Firenze".

Rolando Mandragora: "Sono contento di rivedervi con così tanto entusiasmo. Il matrimonio è andato bene, adesso entro in un'altra fase della vita. Che stagione sarà? Sicuramente lavoreremo per raggiungere alcuni obiettivi. Dobbiamo lavorare e cercheremo di farvi raddoppiare l'entusiasmo che abbiamo visto stasera, sperando possa arrivare qualcosa di importante".

Robin Gosens: "Dal primo secondo qui mi sono sentito a casa, anche la famiglia si sente così. Le vacanze sono andate bene, ho staccato la testa e adesso ho più voglia e più fame di prima. Edin l'ho ritrovato benissimo. Appena ho letto le prime news gli ho mandato un messaggio dicendogli che doveva venire qui. Son contento perché ho ritrovato un grande amico ma soprattutto un grande calciatore, uno che fa la differenza".

22.03 - Le parole di Pioli: "Sono molto felice di essere qua. Ringrazio il club per esserci ritrovati e avermi chiamato. Firenze significa tanto per me. Siamo tutti insieme per cercare di dare il massimo, per darci e darvi le migliori motivazioni. Siamo molto motivati. L'emozione ora c'è ma è la cosa bella della nostra professione. Io alleno per cercare di emozionare e emozionarmi e so che qui alla Fiorentina possiamo fare".

22.02 - È il momento di Stefano Pioli: il tecnico entra sulle note di "Freed from Desire" di Gala. Con tutti i millecinquecento spettatori presenti che cantano il celebre coro "Pioli is on Fire"

22.02 - Fiorentina in campo, con tutti gli elementi a disposizione per questi primi giorni di ritiro. Prima dell'entrata di Stefano Pioli un video speciale per il nuovo tecnico, che torna a Firenze dopo sei anni.

22.00 - Tutto pronto per l'entrata della prima squadra...

21.55 - Spazio anche alla Fiorentina Femminile. Presentato anche il nuovo tecnico, Pablo Piñones-Arce, che ha parlato così: "Ringrazio l'accoglienza che ci hanno dato. Oggi abbiamo iniziato a lavorare sul campo con la squadra e sono contento di quanto visto nei primi giorni. Prima dell'inizio del ritiro abbiamo fatto una passeggiata per la Via degli Dei, un percorso di qualche chilometro per conoscerci. Sono state due giornate molte belle e utili".

21.50 - Daniele Galloppa, tecnico della Primavera recente finalista in campionato (sconfitta contro l'Inter) ha parlato così dal centro del campo: "Sempre bellissimo essere qui con tanta gente. Vi invito a seguirci anche quest'anno, l'anno scorso siamo andati vicini a vincere qui e ci riproveremo. Il nostro obiettivo però è far crescere i ragazzi e mandarli in prima squadra. Poi cercheremo anche di vincere le partite perché dobbiamo onorare questa squadra e questo stadio".

21. 45 - Niccolò Trapani, classe 2006, ha preso la parola: "Siamo un gruppo nuovo e cercheremo di far bene. Il mister lo conosco da tanto e lavoriamo bene. L'anno scorso ho fatto doppietta nell'amichevole con la prima squadra, è stata un'emozione incredibile perché ho giocato contro la squadra che tifo da sempre. Anche quest'anno cercheremo di fare di meglio".

Al Viola Park viene tolto il velo sulla nuova Fiorentina: serata speciale quella del Viola Carpet, in cui verranno presentate la prima squadra maschile, quella Femminile e la Primavera. Tutto sul campo dello stadio Curva Fiesole, tutto in diretta anche su Radio FirenzeViola. Qui sul nostro sito invece le foto e i video di quello che succederà.