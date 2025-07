Il retroscena di Antonio Cassano: "Prima di Pioli ho proposto Iraola a Pradè"

Queste le parole di Antonio Cassano al canale YouTube di "Viva el Futbol": "Stimo molto Pioli, ma si è accorto che in Arabia non c'è il calcio di qua. Prima che si parlasse del suo ritorno come allenatore viola, ho mandato un messaggio a Pradè per consigliargli Andoni Iraola del Bournemouth. Il ds viola mi ha detto che lo aveva contattato, ma che era una pista complicata. Per me Iraola è un fenomeno per il modo in cui fa calcio.

Io credo che si debba cercare anche altri profili per la Serie A, sennò allenano sempre gli stessi e rimaniamo indietro. Pioli certo è un allenatore che merita ma bisogna vedere con che visione arriva perché Firenze pretende. Hanno rotto le scatole a Italiano per 3 anni, Palladino ha avuto dei problemi e se n’è andato, non è semplice per questo gli faccio l’in bocca al lupo.”