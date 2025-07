Kean torna a parlare: "Adesso devo dare il meglio per la Fiorentina"

"Sono davvero motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre dato una mano e aiutato. Adesso è bene tornare con una nuova motivazione e dare sempre il meglio per la Fiorentina". Con queste poche parole Moise Kean rompe il silenzio. Non parla della sua situazione ma lancia messaggi rincuoranti ai millecinquecento tifosi presenti al Viola Park per la presentazione della Fiorentina. Le parole pronunciate ai canali ufficiali del club arrivano a poche ore dalla scadenza del periodo di validità della sua clausola (entro le 23.59 del 15 luglio un club italiano o estero può prelevare l'attaccante versando 52 milioni nelle casse dei viola).