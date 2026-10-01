Voglia di Fiorentina: da Marassi in poi, pronta una serie di sold out di tifosi

C’è voglia di Fiorentina, forse persino più di prima. È questa la lettura de La Nazione, che sottolinea come la lunga sosta abbia interrotto sul più bello il nuovo legame ricreato da Paolo Vanoli tra la squadra e il suo pubblico. Le due vittorie contro Venezia e Pisa, unite al pareggio con il Napoli, hanno restituito entusiasmo a un ambiente che poche settimane fa sembrava deluso. «È cambiato il vento» e la ripartenza del 10 ottobre a Genova è già cerchiata in rosso dai tifosi: il settore ospiti di Marassi, da circa 1.700 posti, è infatti già oggetto di una richiesta superiore alla capienza, con i tagliandi da 35 euro destinati a esaurirsi rapidamente.

Per La Nazione, Vanoli è riuscito soprattutto a «riaccendere qualcosa che sembrava essersi spento», con la squadra capace di dare segnali di risveglio e il pubblico pronto a rispondere. E quello di Genova potrebbe essere soltanto il primo di una serie di esodi: è già praticamente certo il sold out anche a San Siro contro l’Inter, il 25 ottobre, dove sono attesi circa 1.500 sostenitori viola. In mezzo ci sarà la sfida interna con il Como, per la quale è previsto un Franchi pieno, a conferma di un entusiasmo che sembra nuovamente accompagnare la Fiorentina.