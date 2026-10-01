Fagioli, l'idolo Zidane e una sfida di prestigio. Il viola pronto per Francia-Italia

Nicolò Fagioli si prepara ad affrontare la Francia con una consapevolezza diversa, dopo essersi rilanciato con la Fiorentina e aver ritrovato la Nazionale. Domani a Parigi, allo Stade de France, il centrocampista azzurro potrebbe ritrovare Zinedine Zidane, uno dei suoi grandi idoli e il giocatore al quale è stato accostato per la qualità di alcune giocate. “Affrontare Zidane e la sua Francia piena di campioni sarà un’emozione indescrivibile”, ha raccontato Fagioli a Rai Sport, sottolineando la difficoltà della sfida. Il classe 2001, arrivato a Firenze nel febbraio 2025, è tornato protagonista anche in azzurro dopo due anni: “Non mi aspettavo la convocazione ma ci speravo, ci speravo tanto: andare al Mondiale con l’Italia è il mio sogno più grande”.

Fagioli, che aveva debuttato in Nazionale con Roberto Mancini nel novembre 2022, ha parlato anche della propria crescita personale. Dopo un periodo complicato, il centrocampista si sente “più sicuro”, “più sfacciato” e “più cattivo” in campo, pur rivendicando la propria sensibilità. Dopo la vittoria contro la Turchia, ha inoltre difeso il giovane Alessandro Romano dalle critiche ricevute dopo l’errore contro il Belgio: “Lui però è giovane, forte, è un bravo ragazzo e ciò vale più di tutto”. Sul piano tattico, Fagioli ha spiegato di rendere al meglio in una squadra capace di palleggiare e dominare: “Sono un giocatore che predilige la tecnica”. Un’identità che l’Italia dovrà ritrovare proprio contro la Francia, in una sfida che metterà alla prova il centrocampista viola e tutta la squadra. Lo riporta Tuttosport.