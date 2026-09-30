Vanoli lavora sulla difesa: può contare su 124 combinazioni diverse

Al Viola Park è tempo di sfruttare l’abbondanza della rosa. Dopo due giorni di pausa, Paolo Vanoli ha ripreso gli allenamenti con doppie sedute, lavorando soprattutto su una difesa che ha già subito 12 gol nelle prime cinque giornate. Nel 4-2-3-1, Dragusin e Ranieri restano i punti fermi al centro, ma la vera risorsa è la grande duttilità dei giocatori. Incrociando ruoli e caratteristiche, lo staff tecnico ha teoricamente a disposizione 124 combinazioni difensive differenti.

La sosta come punto di forza

Valdepenas può giocare sia da esterno sia da centrale, mentre i nuovi Joao Mario e Jimenez sono utilizzabili su entrambe le fasce. A loro si aggiungono i rientri di Pongracic e Dodò e il recupero di Fabiano Parisi, tornato al lavoro con il pallone dopo l’infortunio al crociato. La sosta rappresenta quindi un’occasione importante per trovare il giusto equilibrio in difesa. Lo riporta questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze).