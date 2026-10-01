Jolly Joao Mario e non solo, Gazzetta: "Vanoli ha l'imbarazzo della scelta sulle fasce"

La rivoluzione estiva della Fiorentina ha coinvolto soprattutto le corsie laterali, dove è rimasto soltanto Dodô tra i terzini della scorsa stagione e dove il brasiliano è anche il meno utilizzato, con 135 minuti tra campionato e Coppa Italia. In estate sono arrivati Alex Jimenez, Joao Mario, Victor Valdepeñas e Viery, quattro giocatori giovani e soprattutto molto duttili, capaci di ricoprire più ruoli. Una strategia nata anche dalla possibile partenza di Dodô, che potrebbe lasciare Firenze a gennaio, e che garantisce oggi a Paolo Vanoli diverse soluzioni. A completare il reparto, in futuro, ci sarà anche Fabiano Parisi, atteso al rientro dall’infortunio all’inizio del 2027.

Tra i nuovi arrivati è Jimenez ad aver accumulato più minuti, 397, e il suo primo gol viola contro il Napoli ha confermato le qualità offensive dello spagnolo, impiegato finora soprattutto a sinistra. Valdepeñas, mancino di 19 anni, abbina fisico, tecnica e velocità, mentre Viery, 21 anni, può giocare sia da centrale sia da laterale e ha trovato spazio contro Venezia e Napoli. L’altro jolly è Joao Mario, preferibilmente a destra ma utilizzabile anche a sinistra e con caratteristiche offensive, oltre a una crescita importante nella fase difensiva. Per Jimenez, intanto, la Fiorentina dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni dal Bournemouth. Quattro profili diversi, ma accomunati dalla versatilità: per Vanoli, conclude La Gazzetta dello Sport, c’è davvero “solo l’imbarazzo della scelta”.