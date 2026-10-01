FirenzeViola 19 anni e una sfida generazionale: Mastantuono, il "veterano" che Firenze aspetta

Dall'Argentina continuano i segnali positivi di Mastantuono. Parole importanti per Firenze, la sfida a Nico Paz è già iniziata

Con più di due settimane d’anticipo è forse già iniziata Fiorentina-Como. La notte sudamericana ci lascia in dote un dualismo tra Franco Mastantuono e Nico Paz che si è accesso con la maglia Albiceleste e si ripeterà tra diciassette giorni, al Franchi alle ore 15. Un appuntamento ancora lontano e preceduto dalla sfida al Genoa in cui la squadra di Vanoli vuole ripartire alla grande e magari sotto i colpi del suo talentuoso numero 30, felice più che mai di vestire la maglia viola.

Duello generazionale

Lo ha ribadito lo stesso Mastantuono poche ore fa, dopo il rientro in campo con la propria Nazionale: "Mi sento benissimo da quando sono andato in Italia e ho cambiato un po' la mia vita. Mi sento molto bene e mi diverto molto". Parole che lasciano ben sperare sul rendimento che deve ancora mostrare il fantasista arrivato dal Real Madrid, contento della realtà in cui si è catapultato benissimo. La sfida con la maglia della Fiorentina è iniziata da più di un mese, mentre stanotte è ripresa quella col suo Paese e col suo competitor per eccellenza, Nico Paz.

Il veterano che attende Firenze

Il trequartista del Como è probabilmente oggi un giocatore più pronto, vuoi per più esperienza addosso o per l’età (tanto che oggi Scaloni lo preferisce dal primo minuto), ma la stoffa di Mastantuono è la stessa del 2004 di Fabregas e non è un caso che dopo l’annunciato addio di Leo Messi alla Seleccion siano proprio i due astri nascenti della Serie A i primi indiziati a diventare protagonisti con l’Argentina alle spalle della punta. Non sono più il futuro, ma il presente, come lo stesso Scaloni in persona ha ribadito dopo la vittoria di stanotte con la Bolivia: "Per noi Franco è già un veterano. Ma dobbiamo andarci piano con lui (Flores), Franco, Nico (Paz): sono talentuosi e ci prenderemo sempre cura di loro". Ecco, quel veterano da 19 anni e non sentirli, sta cercando di prendersi la scena sia in patria che a Firenze. Vanoli e tutta la piazza fiorentina lo aspettano a braccia aperte.