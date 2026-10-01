Beto-Pellegrino, ballottaggio pronto a riprendere. Corriere Fiorentino: "Caccia al gol"

La sosta sta permettendo a Paolo Vanoli di lavorare con maggiore intensità a Firenze, ma anche ai nazionali viola di mettersi in mostra con le rispettive selezioni. Tra questi c’è Beto, protagonista con la Guinea-Bissau di due vittorie contro Tanzania e soprattutto Nigeria nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027. L’attaccante, titolare in entrambe le gare, ha servito un assist nella prima, mentre contro la Nigeria ha fallito due occasioni importanti. Al suo rientro a Firenze, previsto nel weekend, riaprirà il duello con Pellegrino, che ha invece sfruttato la sosta per lavorare al Viola Park e finora ha raccolto 3 gol in 6 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.

Il Corriere Fiorentino mette in evidenza le caratteristiche differenti dei due centravanti: Pellegrino partecipa maggiormente alla manovra, lavora di sponda e crea spazi, mentre Beto è più uomo d’area e attacca con maggiore frequenza la profondità. Anche i numeri confermano profili diversi: Beto ha prodotto 1,16 xG in Serie A pur giocando appena 98 minuti, contro gli 0,70 xG di Pellegrino, mentre quest’ultimo ha una presenza molto maggiore nella costruzione. «Entrambi abbiamo bisogno dell’altro per migliorare», ha spiegato Pellegrino a Sky Sport, aggiungendo: «Essere il post Kean mi ha messo un po’ di pressione, ma bella, mi piace. Voglio fare come lui». Il coinvolgimento degli attaccanti sarà uno dei temi centrali del prossimo ciclo contro Genoa, Como, Inter e Atalanta, chiamati a crescere non solo nei gol ma anche per conclusioni, occasioni create e presenza offensiva.