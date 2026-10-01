Atta migliora e si avvicina al top. Corriere dello Sport: "Vanoli lo mette nel 4-2-3-1"

Arthur Atta è definitivamente tornato in gruppo. Il centrocampista francese ieri pomeriggio si è allenato a pieno regime con i compagni, dopo una mattinata dedicata alla parte atletica. La sosta di tre settimane sta permettendo all’ex Udinese di recuperare la migliore condizione dopo un avvio di stagione condizionato dai problemi fisici. L’obiettivo è arrivare alla ripresa del campionato al top della forma e, secondo quanto filtra dal Viola Park, i presupposti sono incoraggianti. Paolo Vanoli starebbe pensando di inserirlo nel cuore del 4-2-3-1 visto contro il Napoli, avanzandolo sulla trequarti per sfruttarne fantasia, capacità di giocare nello stretto e inserimenti.

Atta, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, sarebbe al momento in vantaggio su Pedro Gonçalves per il posto alle spalle della punta. L’idea di Vanoli è affidargli un ruolo centrale nella costruzione offensiva, collegando le accelerazioni di Njie e i movimenti interni di Mastantuono. La Fiorentina crede molto nel francese, acquistato dall’Udinese per 25 milioni di euro più bonus e il 30% sulla futura rivendita, percentuale eventualmente riducibile al 10% attraverso un ulteriore pagamento. Anche Atta, del resto, aveva spiegato di non aver avuto dubbi sulla scelta viola: “Quando la Fiorentina ha bussato alla mia porta, non ho avuto dubbi sulla decisione da prendere”. E sul suo possibile avvicinamento alla porta aveva aggiunto: “Tra i gol e gli assist, scelgo sempre i primi. Ma l'importante è che vinca la Fiorentina...”.