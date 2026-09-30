Kayode ha conquistato Coverciano. Ecco in cosa è cresciuto di più

Michael Kayode continua a vivere un momento speciale. Come raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il classe 2004 ha conquistato fin da subito l'ambiente di Coverciano grazie alla sua disponibilità e alla sua personalità, diventando uno dei protagonisti più apprezzati del gruppo. Anche Roberto Mancini gli ha trasmesso grande fiducia prima dell'esordio, invitandolo semplicemente a giocare con personalità e senza timori.

Ecco in cosa è cresciuto Kayode

Un messaggio che Kayode ha fatto suo, riuscendo a incidere immediatamente. La sua crescita è stata evidente soprattutto in Inghilterra. Arrivato al Brentford per 17 milioni di euro, in meno di due anni il suo valore è salito fino a circa 45 milioni. Un'evoluzione che alimenta qualche rimpianto in Italia. In Premier League, inoltre, Kayode ha sviluppato nuove soluzioni tattiche, tra cui le sue lunghe rimesse laterali, capaci di superare i quaranta metri e diventare una vera arma offensiva per il Brentford.