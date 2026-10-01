Gran rapporto Vanoli-Jimenez, La Nazione: "Il tecnico spinge sull'esterno"

Alex Jimenez sta vivendo una vera evoluzione con la maglia della Fiorentina. Arrivato in estate dal Milan via Bournemouth, il classe 2005 ha avuto un avvio prudente, prima di trovare in Paolo Vanoli la guida capace di valorizzarne le qualità. Il tecnico lo ha subito lanciato titolare, raccogliendo risposte importanti come il gol del pareggio contro il Napoli. Dinamismo, velocità, abilità nell’uno contro uno e progressione palla al piede sono le caratteristiche che stanno permettendo allo spagnolo di diventare sempre più centrale nel progetto viola. Vanoli gli chiede disciplina senza però limitarne l’istinto: quel “pizzico di follia” che lo porta ad accentrarsi, rompere le linee e trasformarsi in un rifinitore aggiunto.

Il percorso di crescita non è ancora completato, soprattutto nella fase difensiva, dove Jimenez deve trovare maggiore equilibrio e migliorare la lettura del primo pressing. La sua duttilità, però, gli permette di muoversi su entrambe le fasce e di adattarsi al sistema flessibile di Vanoli. Proprio il rapporto con l’allenatore rappresenta una delle chiavi della sua crescita: il tecnico lo ha difeso nei momenti più difficili e continua a considerare la sua esuberanza una risorsa da coltivare, non un difetto da cancellare. La Fiorentina punta molto sul giovane spagnolo e, secondo La Nazione, Vanoli ne ha fatto una vera e propria scommessa personale: un talento da accompagnare con pazienza verso il definitivo salto di qualità. Lo scrive stamani La Nazione.