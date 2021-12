VLAHOVIC, Titolo di capocannoniere d'inverno in tasca

Tuttosport scrive che Dusan Vlahovic ha a questo punto il titolo di capocannoniere d’inverno in tasca. L’attaccante però non si accontenta: punta a espugnare il Bengodi e a superare Cristiano Ronaldo per reti fatte in Serie A nello stesso anno solare. Col il Sassuolo, andando a segno per la sesta volta di fila, ha eguagliato il primato del portoghese (33), oggi ha la chance di accrescere questo idillio con il gol e mettersi in scia a Batistuta che nella storia viola vanta la striscia realizzativa più lunga, 11 partite.