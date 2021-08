VLAHOVIC, No alle offerte, ma rinnovo non c'è ancora

Negli ultimi giorni è passata in secondo piano la questione Dusan Vlahovic, ma come sottolinea Tuttosport ancora la firma sul rinnovo non è arrivata. La conferma dell'attaccante è un segnale importante, ma le trattative proseguono. Vlahovic da domenica sarà in ritiro con la sua Nazionale, quindi è difficile prevedere un incontro decisivo questa settimana. Il suo agente Ristic, comunque, è ancora a Firenze.