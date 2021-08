VLAHOVIC, Dusan che serata. Gol e confidenze

"Sono davvero emozionato, lo stadio che canta il mio nome è qualcosa di meraviglioso". Eccolo il protagonista della serata, insieme a Gonzalez. Dusan Vlahovic riprende al Franchi da dove aveva finito lo scorso anno. E il turbine di voci e proposte milionarie non gli hanno fatto perdere la bussola. Anzi. "Non ho mai chiesto di andare via – conferma il 9 viola –, nonostante le importanti offerte sia per me e per la società. Sono contento di essere rimasto qui, faremo grandi cose". E’ un 2000, ma non lo dimostra, soprattutto per la mentalità e determinazione: "Ci saranno alti e bassi, ma noi dobbiamo continuare a lavorare". E anche sul gol sorprende ancora: "È stato un gesto istintivo, devo rivederlo per bene. L’importante è aver vinto e aver fatto tutto quello che il mister ci ha chiesto".