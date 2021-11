VLAHOVIC, Dal prestito a Empoli ai 27 gol nel '21

Sulle pagine odierne de La Nazione viene dedicato questa mattina un focus relativo a Dusan Vlahovic e alla sua esplosione nell'arco dell'ultimo anno: un anno fa, di questi tempi, fu lanciato come titolare fisso da Prandelli. In precedenza erano circolate voci a proposito di un suo addio in prestito in altri club e fra questi c’era anche l’Empoli. Dodici mesi hanno rovesciato la prospettiva e ora Vlahovic – che in tutto il 2021 ha segnato 27 reti con i viola, eguagliando il record di Hamrin – è un giocatore richiesto da tutte le più forti squadre d’Europa. Proverà Commisso a rilanciare con lui per una firma che varrebbe il rinnovo? Missione praticamente disperata, resta il fatto che per il proprietario della Fiorentina il periodo italiano sarà fitto di impegni e fra questi ci saranno sicuramente alcuni colloqui con Dusan.