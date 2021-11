VIOLA, Tutti in attacco. Però spesso sono difensori

La Nazione si focalizza sul tema dei secondi tempi, in cui la Fiorentina tende a calare. Le sofferenze viola nella ripresa potrebbero dipendere anche dall’incapacità di aver chiuso la partita in precedenza, nonostante il grande numero di occasioni create: almeno cinque pulite contro l’Empoli (due sbagliate da Quarta, una da Bonaventura, una da Milenkovic e l’altra da Callejon) e anche da questo elenco si capisce quale sia uno dei limiti della rosa. I giocatori si propongono in attacco, ma per loro diventa più difficile mirare la porta essendo difensori e/o centrocampisti.