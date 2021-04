VIOLA, Tra le rose più vecchie rispetto all'anno scorso

Come riporta questa mattina Il Secolo XIX, tra la rosa dell'anno scorso e quella di quest'anno, Sampdoria e Fiorentina sono a braccetto in testa alla classifica delle squadre col maggior scarto anagrafico tra un anno fa e oggi. Blucerchiati e Viola sono invecchiati quasi due anni, 1,7 per la precisione, e questo a fronte di un risultato in termini di classifica che per la Samp vale un +4, per la Fiorentina un -5.