VIOLA, Spera di chiudere presto Dodò e Grillitsch

Il mercato della Fiorentina sta per entrare nel vivo e sono due i nomi che al momento sono tra i più caldi, ovvero quelli di Dodò e Florian Grillitsch. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club viola spera di chiudere l'affare a stretto giro di posta per sopperire agli addii di Odriozola e Torreira. Per il terzino la concorrenza è forte, ma le basi sono state gettate in modo solido. Servirà però un assegno da doppia cifra. Le alternative sono rappresentate da Leo Dubois, Geertruida e Bellerin. Per Grillitsch manca invece solo l'incontro decisivo ed arriverebbe a parametro zero.