VIOLA, Società sempre in contatto con Amrabat e Maleh

Attimi di ansia, paura e terrore per Sofyan Amrabat e Youssef Maleh che sono entrati in contatto in Guinea con un colpo di stato. Come riporta il Corriere dello Sport, per i calciatori sono state ore difficili, tutti rinchiusi per sicurezza in un hotel da dove hanno avvertito anche gli spari. La Fiorentina è sempre stata in contatto con i suoi tesserati e con la Farnesina per capire l'evolversi della situazione minuto dopo minuto ed ha telefonicamente sentito Amrabat e Maleh in un clima di rassicurazione reciproca.