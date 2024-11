VIOLA, Si riparte. Attesa per le condizioni di Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una settimana di riposo oggi la Fiorentina si ritroverà al Viola Park, allenamento alle ore 15:00, per iniziare a preparare la trasferta di Como in programma domenica alle ore 15:00. Il gruppo che oggi avrà a disposizione Raffaele Palladino sarà ovviamente orfano di alcuni nazionali, anche se ci saranno i reduci dalla sfida di San Siro tra Italia e Francia Kean e Comuzzo. Torneranno poi Pongracic e Gosens, mentre Dodo, giocando mercoledì notte contro l'Uruguay, dovrebbe essere disponibile solo per l'allenamento di venerdì. Come riportato da La Nazione, già con l'allenamento di oggi Palladino potrebbe farsi un'idea sulle condizioni di Albert Gudmundsson.

L'islandese ha ripreso a correre e il suo rientro è in programma tra il Como e il Pafos per essere al top in vista del big match contro l'Inter. Hanno smaltito i rispettivi acciacchi fisici Cataldi e Bove, mentre ci vorrà almeno un mese e mezzo per rivedere in campo Richardson.