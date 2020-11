VIOLA, Sì al 3-5-2: ma da che parte sta la squadra?

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’assenza di Callejon permette a Iachini di restare aggrappato, più o meno, al suo tradizionale percorso tattico. Senza fare rivoluzioni che lui per primo fatica a digerire in un momento così delicato del campionato, si resterà sul classico 3-5-2 visto nel corso della sua parentesi sulla panchina viola, con Ribery e Vlahovic a guidare il reparto offensivo. Come spiega il giornale, in attesa di capire o meno se Prandelli arriverà a Firenze, la speranza della Fiorentina è quella di uscire da questo momento critico e riprendere la marcia alla conquista di una classifica ai margini della zona Europa. Stasera al Tardini una cosa emergerà in maniera chiara: da che parte sta la squadra.