Real Madrid e Fiorentina si incontrano dopo 9 anni: a Klagenfurt oltre 700 tifosi viola
Real Madrid-Fiorentina evoca il ricordo del 30 maggio 1957, quando i viola disputarono la seconda finale di Coppa dei Campioni della storia, la prima per un'italiana, perdendo a Madrid contro i Blancos per 2-0. Questa volta, però, la posta in palio sarà ben diversa, trattandosi di un'amichevole estiva. Il precedente più recente risale al 24 agosto 2017, al Trofeo Bernabeu, con il Real vittorioso per 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Veretout. Le due squadre si ritroveranno quasi nove anni dopo a Klagenfurt, in Austria.
Al Wörthersee Stadion ci saranno molti tifosi, curiosi di vedere anche i primi passi del nuovo Real Madrid di Mourinho. Presenti oltre 700 sostenitori viola, nonostante i prezzi dei biglietti molto elevati. Fabio Grosso cerca risposte dai singoli, dalla crescita di Piccoli e dalle condizioni di Kean, che ieri ha lavorato regolarmente con il gruppo, a differenza di Brescianini e Jimenez, fermi per acciacchi. A disposizione anche l'ex Victor Valdepeñas, con il suo trasferimento dai Blancos ufficializzato ieri. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.
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