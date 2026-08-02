Continua il pressing su Pellegrino. Kean o no, Paratici vuole due attaccanti forti

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La situazione dell'attacco viola continua a essere strettamente legata al futuro di Moise Kean. Come sottolinea anche La Nazione, la Fiorentina resta vigile sul mercato delle punte e continua a seguire con interesse Mateo Pellegrino, uno dei profili valutati dalla dirigenza per l'eventuale sostituzione dell'attaccante azzurro qualora dovesse lasciare Firenze. Ogni scelta, però, sarà inevitabilmente subordinata all'evolversi della situazione legata a Kean, destinata a tenere banco ancora nei prossimi giorni.

Piccoli ci prova

Nel frattempo c'è chi sta provando a ritagliarsi uno spazio sul campo. Roberto Piccoli continua infatti a mandare segnali importanti a Fabio Grosso e il gol realizzato contro il Real Madrid rappresenta l'ennesima conferma del suo ottimo precampionato. L'ex Cagliari sta convincendo l'allenatore viola grazie all'impegno e al lavoro mostrati in queste settimane, tanto da candidarsi con forza per una permanenza in rosa. Al di là del mercato degli esterni offensivi, resta quindi da sciogliere anche il rebus legato al reparto delle prime punte: la Fiorentina vuole arrivare all'inizio della stagione con due centravanti di livello, ma molto dipenderà dalle prossime mosse sul futuro di Kean. I prossimi giorni si preannunciano caldi e potrebbero indirizzare in maniera decisiva le strategie offensive del club viola.