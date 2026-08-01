Affare Mastantuono, per il Corriere Fiorentino i rapporti Paratici-Real mettono in pole i viola

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Quella che sembrava una semplice idea di Fabio Paratici sta diventando un'ipotesi sempre più concreta: Franco Mastantuono alla Fiorentina è uno scenario possibile, anche se la decisione finale spetterà al giocatore. Il Real Madrid ha comunicato al talento argentino e al suo entourage la volontà di mandarlo in prestito dopo le difficoltà iniziali dell'adattamento al calcio europeo, così da garantirgli maggiore continuità. Sul classe 2007 si sono mosse diverse società, tra cui Roma e Milan, oltre a club di Spagna, Premier League e Bundesliga.

A favorire la candidatura viola sono stati i rapporti tra Paratici e il Real Madrid, che hanno permesso alla Fiorentina di inserirsi in prima fila nella corsa al giocatore. Il club non vuole però mettergli pressione: sarà Mastantuono a decidere se accettare la proposta di Firenze. In caso di apertura, l'accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto alto e contro riscatto a favore dei Blancos. Lo riporta il Corriere Fiorentino.