Grosso trae i suoi spunti. Corriere dello Sport: "Una bella Viola estiva"

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La Fiorentina chiude il precampionato in terra straniera con un pareggio di prestigio contro il Real Madrid. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, il 2-2 ottenuto contro i Blancos, seppur in amichevole e con diverse assenze di peso nella squadra di José Mourinho, rappresenta un segnale incoraggiante per Fabio Grosso a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione. Dopo essere andati sotto di due reti nel primo tempo, i viola hanno saputo reagire mostrando personalità e qualità.

A decidere la rimonta sono stati Roberto Piccoli e Moise Kean. Il primo ha riaperto la sfida nel finale della prima frazione, sfruttando al meglio un assist di Jimenez e battendo Lunin con un destro potente. Nella ripresa, invece, è bastato pochi secondi a Kean dal suo ingresso in campo per firmare il gol del definitivo 2-2 su assist di Nicolò Fagioli. Tra le indicazioni emerse dalla sfida anche il debutto di Victor Valdepeñas con la maglia viola e la buona porzione giocata dal classe 2010 Croci negli ultimi minuti, mentre Grosso ha continuato a testare diverse soluzioni tattiche in vista dell'esordio ufficiale.