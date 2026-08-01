Da Dodo a Fortini, la Fiorentina attende offerte dal mercato: la situazione in uscita
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Per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina, Fabio Paratici aspetta offerte concrete per Dodo, sul quale, sottolinea La Nazione, c'è sempre l'interesse del Napoli, anche se ai partenopei servirà tempo prima di affondare. Sono attese mosse anche per Albert Gudmundsson, che nel frattempo sta provando a ‘riciclarsi’ esterno nel 4-3-3 di Grosso, mentre è da valutare la posizione di Pongracic, che piace in Bundesliga.
Sono infine ore di attesa anche per una nuova offerta del Torino per Fortini. Non bastano i 5 milioni proposti un paio di settimane fa, tra parte fissa e bonus la Fiorentina ne vuole almeno il doppio oltre a una corposa percentuale sulla futura rivendita
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