VIOLA, Resta dubbio punta: Cabral o Piatek?

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione c'è il classico ballottaggio in attacco, dove sulla sinistra non sono ancora chiare le gerarchie su chi ultimerà il tridente con Nico Gonzalez e (forse) Cabral. Cabral, in caso di impiego dal 1’, sarebbe alla quinta partita consecutiva da titolare nell’arco di appena ventuno giorni ed è per questo che nelle ultime ore le quotazioni di Piatek, nell’undici iniziale l’ultima volta il 19 marzo, sembrano in leggero rialzo. Il brasiliano tuttavia resta in pole position, pronto a cedere la maglia al polacco per il recupero di mercoledì contro l’Udinese.