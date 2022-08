VIOLA, Ranieri, Terzic e Bianco gli unici ancora a 0'

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino se si esclude Igor, out per infortunio, soltanto Terzic, Bianco e Ranieri sono ancora fermi a quota zero minuti. Tutti gli altri (a parte il terzo portiere Cerofolini) hanno già giocato. Per questo, da ora al 1 settembre, il mister si aspetta altri rinforzi. In difesa (si cerca un difensore centrale) e, soprattutto, a centrocampo. Restano quindi in corsa Barak, per il quale sono stati offerti al Verona 2 milioni per il prestito più 10 per l’eventuale riscatto, e Bajrami. Domenica tra l’altro è in programma il derby con l’Empoli e, di certo, sarà l’occasione per parlarne ancora. Bianco infine ha firmato il rinnovo (fino al 2026 con opzione per il 2027) mentre Ranieri sta per tornare, stavolta a titolo definitivo, alla Salernitana.