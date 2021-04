VIOLA, Occhio alle palle inattive: già 20 i gol subiti

Come sottolinea questa mattina La Nazione, in vista del delicato match salvezza di Bologna Iachini non ha trascurato nulla, nemmeno il lavoro sulla palla inattiva. Non sarà sfuggito nemmeno a lui come la Fiorentina in questo campionato abbia il poco felice primato di squadra che ha incassato più reti così (ben 20): col Bologna servirà attenzione doppia, perché tre delle ultime cinque realizzazioni dei rossoblù sono arrivate proprio da situazioni di palla ferma. Ancora lavoro differenziato per Kokorin e Borja Valero, le cui condizioni vengono monitorate quotidianamente dallo staff viola.