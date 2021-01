VIOLA, Occhi su quattro giovani in Europa

L'edizione odierna de La Nazione segnala quattro giovani calciatori sui quali ha messo gli occhi la Fiorentina. Il primo è Lassina Traoré, attaccante dell'Ajax classe 2001 in grado di fare cinque gol in una partita. Poi c'è Konrad de la Fuente, americano prodotto della Cantera del Barcellona sempre del 2001. Stesso anno per Tomas Tavares, terzino di fascia sinistra che ha già una valutazione interessante e anche diverse presenze con l’Alaves, dove è in prestito dal Benfica. In Italia, invece, piace Lucien Agoume, centrocampista centrale del 2002 dal doppio passaporto francese e camerunense, attualmente in prestito allo Spezia, ma di proprietà dell’Inter.