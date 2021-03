VIOLA, Male il rendimento con le big. I tabù da sfatare

Tuttosport mette in luce il rendimento negativo della Fiorentina contro le big: 8 ko e una sola vittoria quest'anno. In casa viola si vuole però svoltare e sfatare più di un tabù, come vincere due gare di seguito - mai accaduto finora - oltre, appunto, a superare una grande per la prima volta nel 2021. In caso di successo Prandelli festeggerebbe la 200^ in 476 gare di campionato coi vari club.