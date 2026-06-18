Viola, linea attendista su Kean. Avanti insieme almeno per ora

vedi letture

Secondo quanto scrive La Nazione il procuratore di Moise Kean ha ribadito alla Fiorentina che l’attaccante non vuole puntare i piedi per scappare da Firenze. Il classe 2000 è stato chiaro: lascerebbe la maglia viola solo se arrivasse una squadra da Champions League, clausola o non clausola. Questo perché, se non sarà possibile rimanere al Viola Park dove sta bene e si sente coccolato, punta ad alzare il livello e non del conto in banca.

La linea della società viola

La Fiorentina ha tenuto una linea attendista. Il club vuole capire cosa succederà e che tipo di offerte arriveranno: nel caso siano interessanti saranno valutate. In tutto questo è stato fatto presente che Fabio Grosso sarebbe pronto a riabbracciare il centravanti che ha cresciuto nelle giovanili della Juventus. Stanti così le cose si tornerà a parlare di Kean al massimo fra un paio di settimane, quando scatterà il periodo di validità della clausola.