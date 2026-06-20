La Viola stringe il cerchio su Koleosho. Corriere dello Sport: "Il Burnley apre"

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"Piace Koleosho, il Burnley apre" titola stamani tra le sue pagine interne, riguardanti il mercato della Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio. Il riferimento va alla ricerca di esterni offensivi che stanno facendo gli uomini della dirigenza viola, viste le tante sostituzioni che andranno fatte in quella fetta di campo durante l'estate. E nome più gradito è oggi quello di Luca Koleosho, che farà rientro al Burnley dopo il prestito al Paris FC. Gli inglesi hanno bisogno di incassare, tanto che lo valutano una cifra vicina ai 10 milioni nonostante il contratto in essere fino al 2029. L’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo visto che guadagna 700 mila euro netti a stagione.

Restano poi da non scartare le altre opzioni, che portano a Cristian Volpato e Armand Laurienté del Sassuolo. Soprattutto per il loro legame con Fabio Grosso. Occhio pure a Filip Kostic, svincolatosi dalla Juventus. La Fiorentina ci pensa, nel frattempo sonda il mercato dei terzini. Piace Joao Mario della Juve, ma non è una priorità. È nella lista di Fabio Paratici, come altri giocatori. Tipo Brooke Norton-Cuffy del Genoa (c'è pure il Napoli) e Destiny Udogie del Tottenham. Quest'ultimo si potrebbe fare solo in prestito considerata la richiesta onerosa degli Spurs (40-50 milioni).