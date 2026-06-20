Comuzzo, per il club è un patrimonio che deve crescere: si fa strada l'ipotesi prestito

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L'idea era già venuta fuori nei giorni scorsi, stamani si torna a parlarne dalla rassegna stampa e a prendere posizione in merito è La Gazzetta dello Sport. Pietro Comuzzo è un giocatore su cui la Fiorentina crede molto per il proprio futuro, ma per il quale è possibile l'opzione di prestito per la prossima stagione. Questo perché la società vede nel giovane difensore un profilo importante per il futuro del club ma che necessita di fare esperienza per crescere: ecco perché l'idea di un'annata altrove, senza perdere il controllo sul cartellino, sta facendo riflettere la dirigenza viola.

Scrive la Gazzetta: "C'è un'apertura da parte della Fiorentina all'uscita in prestito di Pietro Comuzzo, anzi ad ora può essere considerata perfino l'ipotesi privilegiata perché i dirigenti sono convinti che il difensore possa esplodere ad altissimi livelli e quindi non vogliono venderlo, ma vorrebbero d'altra parte vederlo in campo da titolare la prossima stagione, cosa che in viola ad ora non può essergli garantita (...). Senza lo sfogo europeo e con il solo campionato le possibilità di trovare spazio si riducono e Comuzzo troverebbe davanti Ranieri e Pongracic come titolari nel suo ruolo. Ecco perché si sta valutando di mandarlo a giocare da qualche parte senza però perdere il controllo sul giocatore".