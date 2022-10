VIOLA, Kouame e le sirene dalla Premier. Il rinnovo...

All'interno del focus proposto da Tuttosport a proposito del bel momento di Christian Kouame alla Fiorentina, c'è spazio anche per un approfondimento legato al futuro della punta ivoriana, a un passo dalle 100 presenze in Serie A ma con il contratto in scadenza nel giugno 2024. Per adesso, fa sapere il quotidiano, non risultano incontri imminenti per discutere del rinnovo dell'ex Genoa ma se l'attaccante continuerà su questi livelli la dirigenza dovrà darsi una mossa. Anche perché gli estimatori stanno lievitando in Italia e all'estero, specie in Premier.