VIOLA, Italiano recupera Duncan e Nico Gonzalez

Confermate le buone notizie che vogliono Gonzalez e Duncan a disposizione dopo i recenti acciacchi, ieri anche Dodô ha avanzato la sua candidatura per giocare dal 1’ minuto. Scelta che spetterà ad Italiano nell’immediata vigilia della partita. Il reparto che merita più attenzioni è però il centrocampo. Sofyan Amrabat avrà senz’altro il compito di far girare il motore della squadra, ma dovrà fare subito i conti con un sistema di gioco avversario che può creargli qualche difficoltà. Alvini dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2 ed il trequartista sarà il gioiellino scuola Juve Zanimacchia che lo scorso anno ha incantato la Serie B. Graviterà fra le linee e sarà da maneggiare con cura nelle due fasi. Amrabat lo sa, in quella posizione le insidie sono tante. Ma dovrà presto abituarsi. A riportarlo è La Nazione.