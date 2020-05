VIOLA, Il protocollo per gli allenamenti. E FR7...

L'edizione odierna di Repubblica mette in evidenza quello che sarà il programma della Fiorentina per gli allenamenti individuali. I giocatori che non saranno risultati positivi al coronavirus, su base volontaria, chiederanno allo staff tecnico di potersi allenare. Verrà dunque stilata una tabella con orari e porzione di campo da assegnare a ogni singolo giocatore che dovrà recarsi al centro sportivo a bordo del proprio mezzo e già con indosso gli indumenti da allenamento, indossare la mascherina dal parcheggio fino all’ingresso in campo e poi svolgere la sessione individuale. Al termine, nuovamente in auto fino alla propria abitazione per la doccia a domicilio. Tutti gli altri locali del centro sportivo (spogliatoi, palestra e lavanderia compresi) rimarranno chiusi, mentre i cancelli dei campini rimarranno aperti anche nel fine settimana per permettere a tutti di potersi allenare con regolarità in attesa del ritorno in campo in gruppo. Questo, secondo l’ultimo decreto, potrà avvenire non prima del 18 maggio. Infine la questione Ribery, che dovrebbe rientrare a Firenze tra oggi e domani. Il francese, secondo protocollo, dovrebbe svolgere altre due settimane in isolamento prima di tornare ad allenarsi ma è un quadro che potrebbe evolvere con la riunione di oggi.