VIOLA, il modulo esalta gli esterni Callejon e Sottil

Il 7- 1 ai dilettanti dell’Ostermunchen ha comunque dato a Vincenzo Italiano spunti interessanti, specie nella prima frazione. Un modulo definito, il 4- 3- 3, concetti chiari, voglia di aggredire la metà campo avversaria e tanto sviluppo del gioco sugli esterni. E non a caso i migliori del primo tempo, quello dove si è vista la Fiorentina "simil titolare" con Biraghi capitano, sono stati proprio gli esterni offensivi Callejon e Sottil. Lo spagnolo, dopo essere stato punzecchiato più volte dal tecnico in questi primi giorni di lavoro, ha risposto presente dimostrando ancora una volta di più che il sistema di gioco crea il giocatore e che in questo contesto di calcio propositivo non può che essere una risorsa non un problema. Sottil è tornato con grande voglia e, se è chiamato soltanto a attaccare soprattutto gli ultimi metri, diventa un giocatore devastante. Se poi si aggiunge anche qualche giocata fine per strappare applausi al pubblico il gioco è fatto. A riportarlo è La Repubblica.